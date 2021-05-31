السماء تحت السيطرة... الجيش السوري يعرض لأول مرة تدريب وحدات الدفاع الجوي... فيديو

وبحسب سيناريو المناورات، شن "العدو" هجوما من جميع الاتجاهات: من الحقول - إلى موقع قاذفات الصواريخ، ومن الجو. كان لدى الصحفيين الحاضرين في التدريبات شعور كامل بأنهم في ساحة المعركة.

تم صد الهجوم بنجاح. كان قتال الدفاع الجوي قصيرا، فقط بضع ثوان. خلال هذا الوقت، كان على الجنود الركض إلى نقطة المراقبة، والجلوس على جهاز التحكم عن بعد، ومعرفة ما كان يحدث وإطلاق صاروخ. تم إطلاق الصاروخ إس-75، الذي دخل الخدمة عام 1957.

وقال الملازم أول في القوات المسلحة العربية السورية محمد شاهشير لقناة "زفيزدا" الروسية: "كنا في المناوبة ورأينا العديد من علامات الطائرات على الشاشة في وقت واحد. سرعان ما أدركنا أن إحداها قادمة إلينا. عندما دخلت منطقة إطلاق النار الفعلي أطلقنا صاروخًا على الفور. لم يمر أكثر من 30 ثانية من لحظة الإطلاق إلى الهزيمة. لقد كانت طائرة مسيرة معادية، لقد أسقطناها".