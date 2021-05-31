الولايات المتحدة تخلد خزيها على عملة تذكارية

وكشفت الوكالة أنها استعدت لتخليد النجاح المتوقع للعملية الهادفة إلى تغيير السلطة في كوبا في ابريل/نيسان 1961 بإصدار قطعة نقدية فضية تذكارية يحمل وجهها صورة المقاتل من قوات الكوماندوس التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الذي يسير إلى الأمام جنب أحد عناصر جيش الزعيم الثوري الكوبي كاسترو المقهورين.

ويحمل ظهر القطعة النقدية صورة العلم الكوبي والصليب.

وتم تزيين القطعة النقدية بعبارة "لا بد من تحقيق النصر في نهاية المطاف"، التي كتبت باللغتين الإسبانية والانجليزية.

ولم تخلد القطعة النقدية ما كان يجب تحقيقه، إذ لم تتمكن قوات الكوماندوس التي تم إنزالها في خليج كوتشينوس من تحقيق هدفها. فقد دحرها الجيش الكوبي في غضون ثلاثة أيام. وغنم الجيش الكوبي 5 دبابات أمريكية و10 ناقلات جنود مدرعة فضلا عن مجموعة من قطع المدفعية والأسلحة النارية الخفيفة. وفقدت القوات الجوية الأمريكية 12 طائرة حسب "روسيسكايا غازيتا".