تشمل دول عربية... مجلة تضع قائمة لمشترين محتملين لمقاتلة "سو-57" الروسية

يكتب مؤلفو المقال، "مع تطورسو-57، تظهر المزيد والمزيد من البلدان اهتمامًا بالحصول عليها. طلبت الجزائر أول سرب ليحل محل طائرات زمن الحرب الباردة ميغ-25 الاعتراضية، وفقا لعدة مصادر. وفيما يلي أهم خمسة مشترين محتملين لطائرة سو-57 أو تحديثاتها المستقبلية".

قامت المجلة، في وقت سابق بتجميع قائمة بالمشترين المحتملين للطائرة سو-57، والتي تضمنت الجزائر والهند وفيتنام. واليوم، توسعت هذه القائمة.

كازاخستان

كانت كازاخستان المشتري الرئيسي للأسلحة الروسية الجديدة. يُسمح للبلاد بشراء مقاتلات روسية بنفس أسعار وزارة الدفاع الروسية.

وفقًا لـ MIlitary Watch، من المرجح أن يتم استبدال سو-57 بالمقاتلات السوفيتية.

أثيوبيا

كانت إثيوبيا واحدة من أوائل المشغلين الأجانب لطائرة سو-27 وحصلت على 18 مقاتلة في أواخر التسعينيات. مع توقع إنهاء سو-27 للخدمة تدريجياً بحلول منتصف عام 2030 على أبعد تقدير، تظل سو-57 هي الخيار الواضح للاستبدال.

مصر

في الفترة الأخيرة، أصبحت مصر مشتريا رئيسيًا للأسلحة الروسية من دبابات تي-90 القتالية إلى المروحيات الهجومية كا-52.

يعتقد مؤلفو المنشور أنه بعد اكتمال تصميم مقاتلة سو-57، ستسعى مصر للحصول على طائرات أحدث من الطائرات السوفيتية التي تملكها الآن.

ماليزيا

حاليًا، توجد لدى القوات الجوية الماليزية فئتان من المقاتلات الروسية، بما في ذلك ميغ-29 وسو-30إم كي إم. مع اقتراب سنغافورة المجاورة من شراء مقاتلات شبح F-35 أكثر تطوراً من الولايات المتحدة بأعداد كبيرة، من المتوقع أن تقوم ماليزيا بتحديث أسطولها الخاص بطائرات روسية. في ديسمبر/كانون الأول 2019، تحدث رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد بالتفصيل عن خطط البلاد لتحديث قوتها الجوية. وذكر أن البلاد تدرس بنشاط مسألة استبدال طائرات من الجيل التالي بمقاتلات الجيل الرابع القديمة. ووفقا له، فإن سو-57 هي المنافس الرئيسي لهذا الدور.

إيران

سلاح الجو الإيراني هو مشتر محتمل آخر لطائرة سو-57، على الرغم من أن إيران، على عكس الدول المذكورة أعلاه، لم تحصل على طائرة مقاتلة روسية واحدة بعد الاتحاد السوفيتي. ركزت البلاد الاستثمار على مجموعة واسعة من الطائرات المسيرة.

من حيث أسطول المقاتلات، اقتصرت جهود التحديث على إنتاج مقاتلات كوثر الخفيفة المحلية بأعداد صغيرة، وكذلك تجديد وتحديث أسطولها من المقاتلات الأمريكية من الستينيات وأوائل السبعينيات، أي الجيل الثالث من F -5E و F-4D / E وطائرات ثقيلة من الجيل الرابع F-14.

كان المسؤولون الإيرانيون قد أعربوا سابقًا عن اهتمامهم بالحصول على سو-30إس إم من روسيا في منتصف عام 2010، على الرغم من أن عقوبات الأمم المتحدة والاقتصاد السيئ أدت إلى عدم الشراء. قد يتحسن الاقتصاد الإيراني بشكل طفيف في السنوات المقبلة بسبب الرفع المحتمل للعقوبات الأمريكية، وأيضًا من المتوقع أن يتم إنتاج سو-57 بكميات أكبر وبتكلفة أقل بحلول النصف الثاني من العقد، لذلك يمكن أن تكون طهران مشتريا محتملًا لمقاتلة روسية من الجيل الخامس.