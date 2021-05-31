خبير ألماني: توجد براهين على إنشاء "تحالف عسكري" بين روسيا والصين

وليس هذا فقط، بل هناك من يرى براهين على وجود التحالف العسكري بين روسيا والصين مثل الخبير السياسي الألماني يوخيم كراوزي الذي رأى أن روسيا والصين أنشأتا التحالف العسكري بغية إزاحة الولايات المتحدة الأمريكية من مناطق خاضعة لنفوذهما.

وقال الخبير لصحيفة "دي فيلت" عما يعتبره برهانا على وجود التحالف العسكري الروسي الصيني إن روسيا تمد الصين بالأسلحة الحديثة، وقد سلمتها على سبيل المثال منظومة الدفاع الجوي "إس-400" ومقاتلة "سو-35". كما أنها تشارك في إنشاء نظام صيني للدفاع المضاد للصواريخ. وفضلا عن ذلك تجري روسيا والصين المناورات العسكرية المشتركة بانتظام.

واعتبر الخبير أن الصين أبدت الاستعداد لتوفير دعم عسكري لروسيا عند الضرورة حين "شددت ضغطها على تايوان بعد أن زادت موسكو الحجم العددي لقواتها عند حدود أوكرانيا".

واعتبر الخبير الولايات المتحدة الأمريكية عدوا رئيسيا لبكين وموسكو.

وأشار إلى أن روسيا والصين هما أقوى من الولايات المتحدة من حيث إجمالي عدد الأسلحة الثقيلة.