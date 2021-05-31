سلاح الجو الأمريكي: قاذفات "بي-52" الأمريكية تحلق اليوم فوق جميع دول الناتو

أعلن سلاح الجو الأمريكي في بيان أن القاذفات الاستراتيجية الأمريكية ستحلق يوم 31 مايو/أيار فوق جميع الدول الثلاثين الأعضاء في الناتو في أمريكا الشمالية وأوروبا.

وبحسب البيان، فإن القاذفات الاستراتيجية من طراز B-52 ستراتوفورتس ستحلق فوق دول الناتو في أمريكا الشمالية وأوروبا للمرة الثانية كجزء من تناوب قوة مهام القاذفات.

بي-52 ستراتوفورتريس: هي قاذفة قنابل إستراتيجية بعيدة المدى ذات ثماني محركات. تستخدم هذه القاذفة في سلاح الجو الأمريكي منذ العام 1954، وقد حلت هذه القاذفة محل القاذفتين كونفير بي-36 و بي-47. بُنيت في فترة الحرب الباردة حيث كان الردع النووي مطلوباً، وتمتلك هذه القاذفة القدرة على حمل وإلقاء 32000 كيلوغرام (70000 رطل) من القنابل.