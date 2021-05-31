شويغو يعلن عن إنشاء وحدات عسكرية في روسيا لمواجهة الناتو

قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إنه بحلول نهاية العام، سيظهر نحو 20 تشكيلا ووحدة جديدة في المنطقة العسكرية الغربية.

وأوضح أن ذلك سيكون ردا على نشاط دول "الناتو" بقيادة الولايات المتحدة، والتي تزيد من كثافة الرحلات الجوية والسفن الحربية قرب الحدود الروسية.

وأضاف: "تصرفات زملائنا الغربيين تدمر نظام الأمن في العالم وتجبرنا على اتخاذ الإجراءات المضادة المناسبة. نعمل باستمرار على تحسين التكوين القتالي للقوات".

وسيتم تزويد الوحدات الجديدة بأسلحة ومعدات حديثة، في المجموع، تخطط قوات المنطقة العسكرية الغربية هذا العام لتجهيزها بألفي قطعة سلاح.

كما سيستمر تحسين مهارات الأفراد وهيئات القيادة والسيطرة العسكرية.

وقال شويغو: "زادت كثافة التدريب القتالي من قبل سفن أسطول البلطيق بنسبة 30٪. وقد تم إجراء أكثر من مئتي تمرين باستخدام أنواع مختلفة من الأسلحة. وزادت الغارات الجوية للمنطقة بنسبة 4٪. وستسمر التدريبات في المستقبل".