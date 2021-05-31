تايلاند تحصل على دبابات برمائية صينية... صور

تم تصميم وتصنيع هذه المركبات المدرعة من قبل شركة NORINCO الصينية، وهي نماذج تصدير من ZTD-05 التي تستخدمها القوات المسلحة لجمهورية الصين الشعبية.

1/2 A batch of three VN16 light amphibious tanks (LPT, export version of LPT ZTD-05) manufactured by 🇨🇳Norinco for the Thai Marine Corps was delivered to the Sattahip naval base (🇹🇭) at the end of May 2021. The delivery value was 12,6 million US$. pic.twitter.com/VUPNmoEwVJ — Jesus Roman (@jesusfroman) May 30, 2021

وهي تتميز عن المعدات الأجنبية الأخرى ذات الغرض المماثل بمعدات خاصة تسهل حركتها على الماء، وتصل السرعة القصوى على الماء، وفقًا لبعض المصادر، إلى 25 كم/ ساعة وعلى الأرض إلى 65 كم / ساعة. احتياطي الطاقة 500 كم، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".

والسلاح المستخدم هو مدفع عيار 105 ملم قادر على استخدام الصواريخ الموجهة بالإضافة إلى الذخيرة التقليدية. هناك أيضًا مدفعان رشاشان: 7.62 ملم و12.7 ملم مضاد للطائرات.

من المتوقع أن يتم شراء مجموعة من خمسة عشر VN16s لوضعها على متن سفينة إنزال Type-071E، والتي يتم بناؤها أيضًا في الصين.

في السابق، تم بالفعل تسليم هذه المركبات إلى فنزويلا.