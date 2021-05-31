اختبار روبوت قتالي في فنزويلا... فيديو

تم اختبار النموذج الأولي للروبوت القتالي الأرضي Explorador، والذي يعني "الباحث" باللغة الإسبانية، في فنزويلا.

تُظهر اللقطات منصة قتالية مجنزرة بمدفع رشاش. قامت الوحدة بإطلاق النار على أحد الأهداف.

يتم التحكم في الآلة عبر قناة كابل، والتي تظهر في الفيديو. ينص التعليق التوضيحي أيضًا على أن المنصة مسلحة بمدفع رشاش أمريكي عيار 12.7 ملم M2، وقاذفَي RPG-7 وقاذفات قنابل دخان.