وسيلة إعلام تعلن عن سلاح روسي "يهرب منه الأعداء"

واسترعت المروحية الروسية الجديدة "مي-28إن إم" انتباه خبراء الأسلحة الأجانب. ورأى بعضهم أن "الصياد الليلي" الجديد لا بد وأن يُخيف جميع أعدائه.

وأشار موقع إخباري كندي، إلى أن الأسلحة التي تتسلح بها مروحية "مي-28إن إم"، ومنها مدفع عيار 30 ملم والصواريخ المتطورة، ستجعل أعداءها يهربون كما تهرب الفتاة من عدوها.

وقال موقع "هوت كارز" عن مميزات المروحية الروسية الجديدة، إن أهم ما يميزها هو القدرة على تحقيق مهامها في كل الظروف الجوية وفي كل أوقات النهار والليل.

ولا يمكن أن يتأثر أداء مروحية "مي-28إن إم" بالعواصف الرملية والثلجية والظروف الجوية الرديئة، كما أشار الموقع الإخباري الكندي.

وقال الخبير العسكري الروسي، فاسيلي دانديكين، لـ"سبوتنيك"، إن الأسلحة التي تحملها مروحية "مي-28" تمكّنها حتى من مكافحة طائرات العدو. وأشار إلى أن الإمكانيات والقدرات التي تتمتع بها مروحية "الصياد الليلي" تجعلها واحدة من أفضل المروحيات الحربية في العالم.