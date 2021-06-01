موسكو: طهران مهتمة بمختلف أنواع الأسلحة الروسية

أكد مدير الوكالة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، دميتري شوغايف، اليوم الثلاثاء، أن إيران مهتمة بمختلف أصناف الأسلحة الروسية.

موسكو - سبوتنيك. وقال شوغايف للصحفيين: "لدينا علاقات قديمة جدا مع إيران، وبالتالي، الالتزامات التعاقدية التي كانت لدينا للإمدادات، نقوم بتنفيذها - سنرى كيف تتطور الأحداث. توجد هناك آفاق..علاقة الصداقة بيننا ليست موجهة ضد أحد".

وقال شوغايف، ردا على سؤال حول أصناف الأسلحة الروسية التي تهتم بها طهران "أنواع مختلفة (من الأسلحة)".

هذا وأعلنت إيران، في الـ18 من تشرين الأول/ أكتوبر 2020، انتهاء جميع قيود حظر التسلح وما يتعلق بها من تدابير وخدمات مالية عليها، ما يجعلها قادرة على تأمين ما ترغب به من أسلحة من أي مكان، مؤكدة أن" انتهاء الحظر التسليحي عليها لا يحتاج لبيان أو قرار جديد من قبل مجلس الأمن الدولي".

وفشل مجلس الأمن الدولي، في أغسطس/ آب 2020، في التوصل إلى قرار لتمديد حظر السلاح على إيران، بعد أن عارضت روسيا والصين الخطوة في مجلس الأمن، بينما امتنعت فرنسا وبريطانيا وألمانيا و8 دول أخرى عن التصويت.