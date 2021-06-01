مقاتلة الجيل الخامس الروسية تستحوذ على اهتمام عدة دول

كشف مسؤول عن تصدير المنتجات العسكرية الروسية أن عدة دول أجنبية تتطلع إلى الحصول على مقاتلة الجيل الخامس الروسية "سو-57".

قال ألكسندر ميخييف، مدير عام شركة تصدير الأسلحة الروسية "روس أوبورون أكسبورت"، في رد له على أسئلة وجهها له صحفيون:

نتباحث مع عدة بلدان قدمت الطلبات وأبدت الرغبة.

وكشف أن أربع إلى خمس دول أبدت الرغبة في الحصول على أحدث مقاتلة روسية.

وأشار إلى أن الدول التي تهتم بمقاتلة "سو-57" تقع غالبيتها في جنوب شرقي آسيا.

مقاتلة "سو-57" مخصصة لمكافحة جميع أنواع الأهداف الجوية والأرضية والبحرية. أنجزت رحلتها الجوية الأولى في عام 2010. استلم الجيش الروسي أول نموذج عملي من مقاتلة "سو-57" في عام 2020.

وتمتلك مقاتلة "سو-57" قدرة عالية على المناورة، وتتمتع بالقدرة على التخفي عن رادارات كشف الطائرات.