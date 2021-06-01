تسجيل
16:14 GMT01 يونيو/ حزيران 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    نسخة من قيصر القنابل

    على الأعتاب... إلى أين اقتربت إيران من صنع سلاح نووي؟

    © Sputnik . Vladimir Astapkovitsh
    رصد عسكري
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/102395/56/1023955637_0:159:3076:1889_1200x675_80_0_0_4ece0c0a8ae012911b4634fbe5a94c3a.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/military/202106011049134395--%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%AA-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%9F/

    بعد ثلاث سنوات من سحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الولايات المتحدة من اتفاق نووي تاريخي مع إيران، أصبحت طهران أقرب إلى امتلاك المواد اللازمة لصنع سلاح نووي مما لو بقي الاتفاق ساري المفعول.

    عمل الإيرانيون على تخصيب المزيد من اليورانيوم إلى مستويات أعلى باستخدام تقنيات أكثر تطورا مما كان بإمكانهم الوصول إليه في ظل نظام مراقبة صارم، بحسب تقرير لوكالة "بلومبيرغ".

    المرشد الأعلى في إيران آية الله على خامنئي في طهران، أبريل 2020
    © AP Photo
    خامنئي: إذا أردنا سلاحا نوويا فلا "المهرج الصهيوني" ولا غيره يمكن أن يمنعنا

    ودفعت هذه التطورات إدارة الرئيس الجديد جو بايدن للانضمام إلى دبلوماسيين من أوروبا والصين وروسيا في السعي لإحياء اتفاق 2015، الذي كبح برنامج طهران النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية.

    قبل أسبوع من الآن، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الاتفاق النووي منع إيران من مواصلة أنشطتها النووية، مشيرا إلى أن الانسحاب من الاتفاق جعل طهران أقرب إلى امتلاك السلاح النووي.

    1. إلى أي مدى اقتربت؟

    جمعت إيران ما يكفي من اليورانيوم المخصب (مما يعني أن لديها تركيزا متزايدا من نظير اليورانيوم -235) لصنع قنابل عدة إذا اختار قادتها تنقية المعدن الثقيل إلى مستوى 90% المستخدم عادة في الأسلحة.

    من خلال إنتاج 2.4 كيلوغرام (5.3 رطل) من اليورانيوم عالي التخصيب، المنقى إلى مستويات 60%، أثبتت إيران أن مهندسيها يمكن أن ينتقلوا بسرعة إلى مستوى صنع الأسلحة.

    أفاد مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران خزنت أكثر من 3000 كيلوغرام من اليورانيوم منخفض التخصيب، والذي يحتوي عادة على 3% -5% تركيز من "يورانيوم 235"، بالإضافة إلى 63 كيلوغراما من المواد المخصبة حتى 20% نقاوة.

    الرئيس الأمريكي جو بايدن
    © REUTERS / Kevin Lamarque
    بايدن: خطة إيران تخصيب اليورانيوم إلى 60 في المئة لا تفيد

    كشف تقرير سري لمفتشي الأمم المتحدة، في يناير/ كانون الثاني، عن أن إيران اتخذت خطوة جديدة نحو إنتاج محتمل لأسلحة نووية، حيث ادعى أن طهران بدأت العمل على خط تجميع لتصنيع مادة رئيسية في الرؤوس الحربية النووية.

    2. ما المواقف الرسمية للدول؟

    شدد مسؤولون عدة في إيران على أن بلادهم لا ترغب في إنتاج سلاح نووي باعتباره قوة دمار شامل محرمة وفقا للشريعة الإسلامية، وذلك على الرغم من إعلان زيادة مستوى تخصيب اليورانيوم، في ما يُعتقد أنها حيلة للضغط على واشنطن من أجل التفاوض ورفع العقوبات.

    قال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله خامنئي في فبراير/ شباط، إنه لا يمكن لقوة في العالم بما في ذلك إسرائيل، أن تمنع بلاده من امتلاك سلاح نووي إذا اتخذت طهران قرارا بالحصول عليه، لكنه شدد على منع الضوابط الشرعية لمثل هذا الأمر.

    مع ذلك، أعلن المدير العام لوكالة الطاقة النووية، رافايل غروسي، في أبريل/ نيسان تأكد الوكالة من بدء إيران إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60% في معمل تجريبي للتخصيب بمدينة نطنز، كما توعدت من قبل.

    كما استعانت إيران بأجهزة طرد مركزية متطورة إضافية في محطة لتخصيب اليورانيوم تحت الأرض داخل منشأة نطنز النووية. علق الرئيس الأمريكي جو بايدن بالقول إن خطة إيران تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 60% لا تفيد.

    كما حذرت حذرت القوى الأوروبية، من أن قرار إيران برفع تخصيب اليورانيوم يجعلها قريبة من امتلاك القنبلة النووية. وقالت فرنسا وألمانيا وبريطانيا في إنها تشعر بقلق بالغ من قرار إيران رفع مستويات تخصيب اليورانيوم بدرجة قريبة من تصنيع السلاح النووي.

    مفاعل نووي في إيران
    © AFP 2021 / Majid Asgaripour
    تقرير سري: إيران اقتربت من إنتاج سلاح نووي

    3. هل أصبح الأمر خطرا؟

    اتهمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس الاثنين، إيران بمواصلة خرق الكثير من القيود المنصوص عليها ضمن الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه عام 2015 بين طهران والسداسية الدولية.

    وقال تقرير وجهه رافائيل جروسي المدير العام للوكالة إلى الدول الأعضاء: "بعد أشهر عديدة، لم تقدم إيران التفسير اللازم لوجود جزيئات من المواد النووية في أي من المواقع الثلاثة التي أجرت الوكالة فيها عمليات تفتيش تكميلية".

    وأوضح التقرير أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب ازداد بمقدار 273.2 كغم خلال ربع السنة الأول، فيما كانت الزيادة المسجلة في التقرير الصادر في فبراير 524.9 كغم.

    أعربت فرنسا، اليوم الثلاثاء، عن بالغ قلقها لما أورده تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس، عن العثور على آثار يورانيوم في منشآت لم يتم الإعلان عنها من قبل طهران للمفتشين الدوليين.

    ودعت فرنسا إيران إلى "تقديم إيضاحات بأسرع وقت حول المواد النووية والمنشآت النووية غير المعلن عنها"، مؤكدة دعمها لوكالة الطاقة الذرية ولعملها "الموضوعي".

    من جانبه قال مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كاظم غريب آبادي، إن تقرير الوكالة تم إعداده في ظل توقف الإجراءات الطوعية الخارجة عن إطار اتفاق الضمانات من قبل إيران منذ 23 فبراير/ شباط الماضي.

    مفاعل نووي في إيران
    © AFP 2021 / Majid Asgaripour
    وكالة الطاقة الذرية: إيران لم تقدم توضيحا بشأن مواد مشعة مكتشفة في 3 مواقع

    وتابع أن ما قامت به إيران يأتي في إطار تنفيذ قانون المبادرة الاستراتيجية لإلغاء "الحظر وصون حقوق الشعب"، قائلا: "هذا التقرير يبين جيدا تنفيذ القرار الصادر عن إيران في 23 فبراير".

    4. ما أهمية تخصيب اليورانيوم؟

    يعد الحصول على المواد اللازمة لتحفيز الانشطار الذري أصعب خطوة في عملية صنع الطاقة أو القنابل النووية. سواء احتفظت إيران بالحق في تخصيب اليورانيوم أم لا، فقد كان ذلك في قلب صراعها النووي مع الولايات المتحدة منذ عقدين.

    تحتاج البلدان إلى تطوير بنية تحتية صناعية لإنتاج نظائر "اليورانيوم -235"، والتي تشكل أقل من 1% من المادة في خام اليورانيوم، ولكنها أساسية للحفاظ على تفاعل سلسلة الانشطار.

    يتم استخدام الآلاف من أجهزة الطرد المركزي التي تدور بسرعة تفوق سرعة الصوت لفصل المواد. تتعقب الوكالة الدولية للطاقة الذرية التغييرات في مخزونات اليورانيوم (بالجرام) في جميع أنحاء العالم لضمان عدم تحويل المواد إلى أسلحة.

    انظر أيضا:

    مفاجأة... جنود يكشفون بالخطأ أسرارا خطيرة بشأن مواقع القنابل النووية الأمريكية
    مجلة: الناتو يخاف من الأسلحة النووية التكتيكية الروسية
    نتنياهو يتعهد بالقيام بكل ما بوسعه من أجل إحباط "تزود إيران بأسلحة نووية"
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    من اليسار إلى اليمين: الرئيس السوري الحالي بشار الأسد (موالد عام 1965)، برفقة والده حافظ الأسد، ووالدته أنيسة مخلوف، وأخوته: ماهر، مجد، بشرى، وباسل، أوائل السبعينات.
    كانوا أطفالا ذات يوم... سياسيو المستقبل الصغار
    أمريكا استفادت من الدنمارك في التجسس على ميركل
    أمريكا "استفادت" من الدنمارك في التجسس على ميركل
    الحسابات الأكثر شعبية على منصة إنستغرام
    الحسابات الأكثر شعبية على منصة "إنستغرام"
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك