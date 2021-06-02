"سوخوي 57" قائدا لمجموعة طائرات هجومية دون طيار

من الممكن أن يكون طيار مقاتلة "سو-57" قائدا لمجموعة طائرات مسيرة دون طيار.

وذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن مصدرا في قطاع صناعة الطائرات في روسيا كشف في حديث خاص للصحفيين أنه يجري بحث إمكانية التحكم في عدة طائرات مسيرة حربية من كابينة قيادة طائرة "سو-57". ويُتوقع أن تقود الطائرة الواحدة من طراز "سو-57" 2 إلى 4 طائرات مسيرة من طراز "إس-70".

طائرة "سو-57" أحدث مقاتلة روسية تنتمي إلى الجيل الخامس من الطائرات المقاتلة.

طائرة "إس-70" المسماة "أوخوتنيك" (الصياد)هي طائرة مسيرة جديدة لا تزال قيد الاختبار. وقد أشير إلى أن مقاتلة "سو-57" ستستعين بطائرة "أوخوتنيك" لاكتشاف الأهداف المطلوب ضربها والتي يجب أن تهاجمها طائرة "أوخوتنيك" وفقا لأوامر طيار مقاتلة "سو-57".