مصنع روسي ينزل أكبر سفينة إلى الماء... ما مهمتها؟

شهدت مدينة ريبينسك في وسط شطر روسيا الأوروبي نزول سفينة جديدة، من إنتاج مصنع "فيمبيل" المحلي، إلى الماء.

وذكر مراسل "سبوتنيك" أن السفينة، التي أطلق عليها اسم العقيد البحري غينادي دميترييف، أكبر سفينة حجمًا في تاريخ المصنع الذي تأسس قبل 90 عاما، حيث يبلغ طولها 77 مترا وعرضها 16 مترا وارتفاعها 14 مترا وإزاحتها المائية أكثر من 3600 طن.

وصُنعت سفينة "غينادي دميترييف" للقوات البحرية الروسية، وسوف تنضم إلى الأسطول الروسي في البحر الأسود. وتتلخص وظيفتها الأساسية في نقل الذخائر إلى الغواصات وسفن السطح. ويوجد في مقدمتها مهبط المروحيات.

ويعد مصنع "فيمبيل" الذي تأسس في عام 1930 واحدا من المصانع الروسية الرئيسية لإنتاج السفن العسكرية والمدنية.