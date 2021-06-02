روسيا تكشف عن الغاية الحقيقية من تدريبات أوكرانيا مع الناتو

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الجنرال إيغور كوناشينكوف، اليوم الأربعاء، أن الناتو سيزود أوكرانيا بأسلحة حديثة تحت غطاء مناورات "سي بريز" العسكرية الأخيرة، ليتم بعد ذلك نقلها إلى جبهة دونباس.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية كوناشينكوف الذي قال: "بالرغم من حقيقة أن التدريبات هي بحرية وفي نطاق محدد غير أن الحدود الحقيقية للنشاط العسكري تتجاوز القطاع الأوكراني من البحر الأسود".

وأضاف كوناشينكوف قائلا: "وبشكل محدد تحت غطاء هذه التدريبات من المخطط تسليم أسلحة حديثة وذخيرة وممتلكات للقوات الأوكرانية على جبهة دونباس".

وتابع الجنرال "في المستقبل، كما في السنوات السابقة كل هذه الأسلحة ستنقلها أوكرانيا إلى الجبهة ضد أهالي مقاطعتي دونباس ولوغانسك".