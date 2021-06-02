إيل-10... طائرة تثير كراهية هتلر

رأى خبراء أمريكيون أن الطائرة الروسية "إيل-10" أمكنها أن تكون أكثر طائرات الحرب العالمية الثانية فعالية لو أبصرت النور في وقت مبكر.

وقال موقع إخباري أمريكي عن المقاتلة القاذفة "إيل-10"، إنها اعتبرت دبابة طائرة نظرا لدروعها الثقيلة التي تحمي الطيار والمحرك من نيران العدو.

وبلغ وزن دروع طائرة "إيل-10" نحو 1000 كيلوغرام، حسب موقع "19 فورتي فايف".

وأشار الموقع إلى أن طائرة "إيل-10" أثارت كراهية الزعيم الألماني النازي هتلر.

وخرجت طائرة "إيل-10" إلى حيز الوجود في روسيا في عام 1944، ولذلك لم تخض معارك الحرب العالمية الثانية إلا في نهايتها في عام 1945.