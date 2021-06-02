ليبيا تعرض ما تبقى من وحدات القذافي العسكرية... فيديو

عرض الجيش الوطني الليبي في قاعدة بنينا الجوية بالقرب من بنغازي عدة نماذج لدبابات القتال المتوسطة والرئيسية.

وشاركت كافة الوحدات العسكرية من القوات البرية والقوات البحرية والقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي وحرس الحدود وقوات إدارة الصاعقة والمظلات، خلال العرض العسكري الذي أقيم في 29 مايو/أيار قرب بنغازي.

وظهرت عشرات المدرعات على حاملات الدبابات قسم منها ما تبقى من قوات معمر القذافي المسلحة بالإضافة ما قدمته الدول العربية الصديقة لليبيا. لفتت الانتباه مدرعات "تي-55" المصرية المزودة بأضواء كاشفة تعمل بالأشعة تحت الحمراء مثبتة على البرج، والتي تم شراؤها في ألمانيا.

وتلقى الجيش الوطني الليبي دبابات "تي-62" معدلة من مصر أيضا، ولكن تم عرض مركبات "تي-62" الغير المعدلة في هذا الحدث، بالإضافة إلى مدرعات من طراز "تي-72".