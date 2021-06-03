"إيل-112في" طائرة روسية جديدة بمحرك جديد

وذكر تلفزيون القوات المسلحة الروسية "زفيزدا" نقلا عن رئيس مجمع "كليموف" لإنتاج محركات الطائرات، فسيفولود يليسييف، أن المجمع ينوي بدء الإنتاج الصناعي لمحركات "تي في7-117إس تي" في عام 2023.

وتبلغ قوة المحرك 3100 قوة حصانية. ويمكنه أن ينتج قوة دفع تعادل 3600 قوة حصانية. ويبلغ وزنه 500 كيلوغرام. ويستهلك المحرك أقل من 200 غرام من الوقود لإنتاج قوة دفع تعادل القوة الحصانية الواحدة في الساعة.

طائرة "إيل-112في" طائرة جديدة مخصصة لنقل القوات والمعدات العسكرية أنجزت رحلتها الجوية الأولى في 30 مارس/آذار 2019.

روسيا الآن بصدد الانتهاء من اختبار الطائرة الجديدة، ويجب أن تبدأ بتسليم طائرات "إيل-112في" إلى قواتها المسلحة في العام الجاري.