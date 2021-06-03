روسيا تصنع راجمة صواريخ خفيفة لجيشها

وسيظهر نموذجها في معرض "أرميا-2021" (الجيش – 2021) المقام في ريف موسكو. أما الإنتاج الصناعي لها فيجب أن يبدأ في عام 2024.

وذكر تلفزيون القوات المسلحة الروسية "زفيزدا" نقلا عن رئيس شركة "تيخنوديناميكا"، إيغور ناسينكوف، أنه من الممكن إتمام العمل في مشروع راجمة الصواريخ الجديدة في عام 2023 بينما يمكن أن يبدأ الإنتاج الصناعي لها في نهاية عام 2024.

وكان ممثلو وزارة الدفاع الروسية قد اطلعوا على ملامح راجمة الصواريخ الجديدة. ويمكن أن تتمثل ذخيرتها في صواريخ "إس-8" عيار 80 ملم، وهي صواريخ جوية غير موجهة.