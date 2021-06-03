قنبلة روسية جديدة لا تستهدف المنشآت المدنية

يمكن أن تبدأ الصناعة الدفاعية الروسية الإنتاج الصناعي لقنبلة جوية جديدة أطلق عليها "دريل" (هذه الكلمة الروسية تعني المثقاب) في عام 2023.

وقال إيغور ناسينكوف، رئيس شركة "تيخنوديناميكا"، في كلمة له أمام الصحفيين في مؤتمر اتحاد صنّاع الآليات، إنه يتوقع اختتام العمل في مشروع "دريل" في عام 2022 ليبدأ الإنتاج الصناعي في عام 2023.

ما يسمى "دريل" قنبلة جوية منزلقة (حرة) تختار الهدف بنفسها، وهي مصممة لاستهداف قواذف الصواريخ وقطع المدفعية والمدرعات، ولا تستهدف المنشآت المدنية أبدا.

ويبلغ طولها 3.1 متر، ووزنها 540 كيلوغراما. ويمكنها أن تنزلق لمسافة عشرات الكيلومترات، ولذلك لا ينبغي للطائرة التي تلقيها أن تدخل مجال عمل مضادات الطيران.

وهناك ميزة أخرى تميز قنبلة "دريل" عن القنابل الجوية العادية هي القدرة على التخفي عن رادارات العدو.

ونوهت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" إلى أن قنبلة "دريل" يجب أن تنضم إلى أسلحة مقاتلة الجيل الخامس "سو-57".