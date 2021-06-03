رغم العراقيل الأمريكية... فنزويلا تنشئ مصنعا لإنتاج رشاشات كلاشنيكوف

وتقوم فنزويلا بإنشاء المصنع بعون روسي رغم محاولات الولايات المتحدة الأمريكية لمنع تنفيذ هذا المشروع. وقد بلغت نسبة إنجاز المشروع 80 في المائة، حسب موقع الأنباء العسكرية الروسي.

وتم تدشين مشروع إنشاء مصنع رشاشات كلاشنيكوف في فنزويلا في عام 2006. وواجه المشروع منذ البداية وفرة من المشكلات بسبب الولايات المتحدة الأمريكية التي وقفت ضد تصنيع رشاشات كلاشنيكوف في هذا البلد، وعارضت وجود موفدي روسيا فيه.

وكانت النية أن تبدأ فنزويلا إنتاج رشاشات "أ كا-103" بترخيص روسي في الفترة 2020 – 2021، إلا أن العراقيل الأمريكية وجائحة "كوفيد 2019" أجّلت المشروع.