"النمر"... جنوب أفريقيا تصنع طرازا غريبا لدبابة سوفيتية

كانت الدبابة السوفيتية "تي - 72" في التسعينيات واحدة من أكثر الدبابات شيوعًا في العالم، وقامت بلدان مختلفة آنذاك بإنتاج طرازات معدلة لها.

ومن المثير للاهتمام أنه ليس فقط دول حلف وارسو من قامت بتصنيع مدرعات سوفيتية معدلة، بل أيضًا متخصصون من فرنسا وإسرائيل وجنوب أفريقيا طوروا خياراتهم الخاصة لتحسين خصائص "تي 72".

ومنذ أكثر من 20 عامًا، قام مهندسون من جمهورية جنوب أفريقيا بتحديث نظام مكافحة الحرائق لإحدى الدبابات وأطلقوا على الطراز الجديد اسم "النمر".

South African upgraded T-72 MBT variant from ATE in 2006 pic.twitter.com/AAqqoUhl5e — Caesar (@Ninja998998) May 25, 2021

وأنشأ المتخصصون الأفريقيون طراز "تي - 72 إف دي إس" جديدا في بداية القرن الواحد والعشرين معززا بمهداف ثابت مطور وتلفزيون نهاري وقنوات مراقبة حرارية ليلية، وأجهزة قياس المسافة بالليزر وأجهزة استشعار مختلفة وجهاز كمبيوتر باليستي.

عرضت جنوب أفريقيا الدبابة في المعارض. تم اختباره في الجزائر، لكن الجيش في هذا البلد اختار تحديث المعدات بمساعدة روسية.