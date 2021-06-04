اختراع روسي يخفض تكاليف المناورات العسكرية

اخترع مجمع إنتاجي تابع لشركة "تيخنوديناميكا" يقع في مدينة تشيبوكساري الروسية جهازا فريدا لا يوجد له مثيل في روسيا.

ويعد الجهاز من مكوّنات جهاز آخر يزمع تركيبه في آليات عسكرية كالدبابات أو مركبات المشاة القتالية المدرعة "بي إم بي" أثناء مشاركتها في المشاريع التدريبية التي تنفذها وحدات الجيش، وهو جهاز الليزر المتعدد المهام.

وتتلخص الوظيفة الأساسية للجهاز المبتكر في تدمير آليات العدو العسكرية افتراضًا وتقديم إشعار بذلك من خلال إطلاق خرطوشة تحتوي على الدخان الأبيض في حال أصيبت آلية العدو أو الدخان الأسود في حال تدمير الآلية.

ويتيح الجهاز المبتكر استخدام شعاع الليزر بدلا من الذخيرة التدريبية، لتدمير ما يجب تدميره خلال التدريب وتقديم إشعار بإصابة الهدف أو تدميره، وهو ما يساعد على تخفيض تكاليف التدريبات.

وقال إيغور ناسينكوف، مدير عام شركة "تيخنوديناميكا"، إن الجهاز المبتكر لا يوجد له مثيل في روسيا. وهناك جهاز مشابه يُستخدم في المناورات العسكرية في الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي وكوريا الجنوبية، "لكن جهازنا مصمم بطريقة متميزة ويحتوي على خراطيش دخان أكبر حجمًا وقوةً".

ويُتوقع أن يدخل الجهاز الخدمة العسكرية بعد أن يجتاز اختبارا رسميا في عام 2021.