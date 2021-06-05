الجيش الأمريكي يرفض شراء مقاتلات "إف-35"

رفض سلاح الجو الأمريكي شراء مقاتلات "إف-35" مفضلا عليها مقاتلات F-15EX، في الوقت الذي أحصى فيه قسم الاختبارات في البنتاغون ما يقرب من 900 عيب في مقاتلة "إف-35".

وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، طلبت القوات الجوية الأمريكية مبالغ مالية لشراء 48 طائرة من طراز "إف-35".

الى أن الجيش الأمريكي قد يعلق تقديم هذه المبالغ العام المقبل رغبة في الحصول على نسخ أكثر تطورا من المقاتلة في منتصف العام القادم، بحسب ما نشر موقع Defense News.

وللحفاظ على الأسطول الحالي من طراز هذه المقاتلة، طلب الجيش مبلغا إضافيا يقدر بـ360 مليون دولار، حيث سيتم إنفاق 175 مليون دولار من هذا المبلغ على شراء 20 وحدة طاقة لمحركات المقاتلات.

كما وأبلغ قسم الاختبارات في البنتاغون عن مشاكل تتعلق بالمقاتلة الأمر الذي قد يعرض حياة الطيارين للخطر، كما وأن تطوير مقاتلة "إف-35" الى نسخة Block IV، سيكلف ميزانية البلاد ما يقارب من ملياري دولار إضافية.

يذكر بأن تكلفة برنامج تطوير الطائرات ما يقرب من 400 مليار دولار قد بلغت حتى الآن.