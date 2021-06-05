"إف-14" تعيش الصدمة الحقيقية أمام "ميغ-23"

ووصف الطيار وارد كارول انطباعاته، وفقًا لـ"ذي درايف"، في عام 1985، بعد أن أجرى معارك جوية تدريبية على طائرة إف-14 في نيفادا، ضد ميغ-23 التي لعبت دور العدو الإفتراضي.

يعترف الطيار الأمريكي السابق بأنه اندهش من حجم الطائرة السوفيتية. تبين أن طائرة ميغ-23 ، التي لم يرها حتى الآن إلا في صور الاستطلاع منخفضة الجودة، أصغر بكثير في الواقع مما توقعه الطيار.

أولاً، درس سرعة العدو. والنتيجة كانت: لا تحاول تجاوز "الميغ-23".

يضيف الطيار: "ثم تناوبت المناورات الهجومية والدفاعية، تمكنت خلالها الطائرة إف-14 من الاقتراب بدرجة كافية من ميغ من أجل فتح النار إذا لزم الأمر"، قبل أن يفاجئ المقاتل السوفيتي الطيار الأمريكي مرة أخرى: "هذه المرة، هبط طيار ميغ-23 على ارتفاع منخفض جدًا وبسرعة كبيرة، وفقد طاقم إف-14 بصره فوق الصحراء. ثم ظهرت الطائرة النفاثة السوفيتية مرة أخرى على خط الجناح بلقطة وهمية صاعقة... لقد كانت "الصدمة الحقيقية".