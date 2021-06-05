مدرعات الجيش الأسترالي الجديدة تتعرض لانتقادات لحجمها العملاق

تسببت إعادة تجهيز القوات المسلحة الأسترالية بمركبات مدرعة جديدة بانتقادات حادة من قبل مواطني البلد في وسائل الإعلام المحلية.

وبحسب مقال نشر في النسخة الأسترالية من ASPI، ذكر فيها مؤلفوها بأن التنقل والحركة كانت دائما أولوية للجيش الأسترالي، بسبب المساحات الشاسعة للبلاد وللتطور الضعيف في شبكة الطرق.

وبحسب ما نشر في المقال فإن النماذج القديمة للمدرعات وناقلات الجند، M113 ، وASLAV ذات العجلات تزن 18 و 13.5 طنا فقط.

بينما تزن كل من Hanwha Redback و Rheinmetall Boxer ، اللتان تحلان محلهما، 38 و 42-44 طنا.

إلى أن الجسور الموجودة في أستراليا تم تصميمها لعربات يصل وزنها 33 طنا، والقليل من هذه الجسور قادرة على حمل عربات ذات وزن 44 طنا، كما أنه في الولايات القريبة من منطقة المحيطين الهندي والهادئ، حيث غالبا ما تنشط القوات المسلحة الأسترالية، فإن وضع الجسور وأسطح الطرق أسوأ مما هو عليه في القارة الخضراء.

واختتم مؤلفوا المقال بالقول بانه يجب على الحكومة الأسترالية إعادة النظر في فكرة المدرعات العملاقة ذات الوزن الثقيل، بالإضافة لبطئ حركتها.