بمشاركة فرقاطات شبحية… مصر وفرنسا تنفذان تدريبا بحريا عابرا

نفذت القوات البحرية المصرية ونظيرتها الفرنسية تدريبا بحريا عابرا مشتركا بنطاق الأسطول الشمالي المصري في البحر المتوسط، بمشاركة قطع بحرية شبحية من الجانبين.

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري المصري، في بيان على "فيسبوك"، اليوم السبت، مشيرة إلى أن الفرقاطة المصرية الشبحية "سجم بورسعيد"، والفرقاطة الفرنسية الشبحية "LAFAYETTE" شاركتا في التدريب، الذي يجري في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية، واستمرارا للتدريبات المشتركة التي تجريها القوات البحرية مع الدول الصديقة.

وذكر البيان أن التدريب تضمن تنفيذ تمرين دفاع جوي وتمارين تكتيكية وتمارين حرب إلكترونية، كما نفذ الجانبان تمرين رمي مدفعية سطحية.

كما شملت التدريبات عمليات الأمن البحري التي تهدف لتحديد أماكن التهديدات السطحية والجوية.

وتمتلك الفرقاطة المصرية الشبحية "سجم بورسعيد"، التي شاركت في التدريبات، أحدث النظم القتالية والتكنولوجية.

وانضمت تلك الفرقاطة حديثا للقوات البحرية المصرية بعد تصنيعها بسواعد مصرية فى شركة ترسانة الأسكندرية.

وتعد التدريبات المشتركة أحد أوجه التأكيد على جاهزية الوحدات والأطقم البحرية ومواكبتها لكبرى القوات البحرية في العالم، بحسب بيان المتحدث العسكري المصري.