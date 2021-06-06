كم عدد طائرات القوات الجوية الإثيوبية وما ترتيبها عالميا؟

تؤكد إثيوبيا من حين إلى آخر قدرة قواتها الجوية على حماية سد "النهضة"، الذي تقيمه على نهر النيل ويسبب خلافا مع دول المصب، من أي تهديد عسكري يمكن أن يستهدفه.

ويتزامن ذلك مع تصريحات متداولة تتحدث عن احتمال استهداف سد النهضة بقصف جوي لتدميره، وتحركت عسكرية مكثفة من قبل الدول الأطراف في أزمة سد النهضة.

وتكشف إحصائيات "موقع غلوبال فاير بور" الأمريكي، أن القوات الجوية الإثيوبية تمتلك 92 طائرة حربية من طرازات متنوعة، تجعل ترتيبها في المرتبة رقم 68 بين أقوى القوات الجوية في العالم.

ورغم ذلك فإن الجيش الإثيوبي لديه ترتيب أفضل على مستوى القوة العسكرية الإجمالية بين أقوى 140 جيشا في العالم، إذ يأتي في المرتبة رقم 60 عالميا، بإجمالي عدد جنود نحو 162 ألف جندي ليس بينهم قوات احتياطية.

وتشمل القوات الجوية لأي دولة أنواع مختلفة من الطائرات المقاتلة الاعتراضية والقاذفات والمروحيات وطائرات النقل العسكري.

ووفقا للموقع، فإن إثيوبيا لديها 24 مقاتلة وطائرة اعتراضية، و33 مروحية بينها 8 مروحيات هجومية، إضافة إلى 9 طائرات نقل عسكري و26 طائرة تدريب.

ما هو ترتيب الجيش الإثيوبي في أفريقيا؟

يأتي الجيش الأثيوبي في المرتبة السادسة بين أقوى الجيوش الأفريقية، ويسبقه 5 جيوش هي الجيش المصري، الذي يحتل المرتبة الأولى أفريقيا، وجيش جنوب أفريقيا، ثم جيشا نيجيريا والمغرب.

كم عدد طائرات القوات الجوية المصرية؟

تصنف القوات الجوية المصرية ضمن أقوى 10 قوات جوية في العالم، وتمتلك أكثر من ألف طائرة حربية من طرازات متنوعة، كما تأتي في المرتبة الأولى بين أضخم القوات الجوية في أفريقيا.