الدفاع السعودية تعلن انطلاق التمرين الجوي المشترك "طويق 2"

أعلنت وزارة الدفاع السعودية انطلاق فعاليات التمرين الجوي المشترك "طويق 2" الذي تشارك فيه القوات الجوية لعدد من الدول العربية ويقام في قاعدة الأمير سلطان الجوية.

ونشرت الدفاع السعودية مقطع فيديو وصور، على صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الأحد، ترصد جانبا من التمرين، الذي يهدف إلى زيادة كفاءة القوات المشاركة فيه خلال العمليات الحربية.

انطلاق مناورات التمرين الجوي المشترك و المختلط #طويق 2 في القطاع الأوسط.https://t.co/EzlQqwInSF pic.twitter.com/QNzDySIm7i — وزارة الدفاع 🇸🇦 (@modgovksa) June 6, 2021

وتشارك في التمرين القوات الجوية لكل من مصر والأردن والإمارات وسلطنة عمان، إضافة إلى المملكة العربية السعودية.

#فيديو_الدفاع

انطلاق مناورات التمرين الجوي المشترك و المختلط #طويق 2 في القطاع الأوسط. pic.twitter.com/jD2uxQKzYR — وزارة الدفاع 🇸🇦 (@modgovksa) June 6, 2021

كما تشارك دولتا البحرين والكويت بصفة مراقبين، في التمرين الذي يستمر على مدى أسبوعين.

ويشمل التمرين عددا من المراحل التي تهدف إلى رفع درجات الاستعداد القتالي وزيادة قدرة القوات المشاركة في العمل المشترك خلال تنفيذ مهام الإسقاط الجوي بمسرح عمليات واحد.

وأعلنت وزارة الدفاع السعودية انطلاق التمرين "طويق 2" اليوم الأحد، بعدما اكتمل وصول الوفود المشاركة فيه، يوم الجمعة الماضي.