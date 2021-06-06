مقاتلات "سو 57" تقود "جيشا" من الأشباح... فيديو

ركزت مجلة متخصصة بالأسلحة والشؤون العسكرية على تحديث مهم يتم تضمينه في مقاتلات "سو 57" الروسية المطورة.

وبحسب المصادر العسكرية، ستتمكن كل مقاتلة روسية جديدة من طراز "سو 57" من السيطرة على ما يصل إلى أربع طائرات شبح من طراز "أوخوتنيك".

نوهت مجلة "ميلتاري واتش" المتخصصة بالسلاح والعتاد العسكري، إلى أن هذه الميزة ستستخدم في عمليات دعم القتال.

وبحسب المصادر، يتم العمل في الوقت الحالي على دراسة خيارات التحكم المتاحة من أجل قيادة طائرات بدون طيار عبر قمرة "سو 57".

ومن المتوقع أن تحمل كل مقاتلة من طراز "سو 57" من طائرتين إلى أربع طائرات مسيرة من طراز "أوخوتنيك".

"أوخوتنيك".. المهاجم الصياد

تعتبر طائرة "إس-70" المسماة "أوخوتنيك" (الصياد) من الطائرات المسيرة الجديدة، حيث لا تزال قيد الاختبار.

وقد أشير إلى أن مقاتلة "سو-57" ستستعين بطائرة "أوخوتنيك" لاكتشاف الأهداف المطلوب ضربها والتي يجب أن تهاجمها طائرة "أوخوتنيك" وفقا لأوامر طيار مقاتلة "سو-57".

قمرة "سو 57" تتحول إلى مركز تحكم

وبحسب المجلة، أثير سابقا إمكانية تطوير مقعد مزدوج في مقاتلات "سو 57" بهدف السماح للمقاتلة بالعمل بشكل فعال جنبا إلى الجنب مع الطائرات المسيرة.

"سيسمح ذلك لضابط ثان في كل مقاتلة بالتركيز على توجيه الطائرات بدون طيار، بينما سيكون الطيار مسؤولاً عن تحليق الطائرة وتشغيل أسلحتها ومن المرجح أن يساعده الذكاء الاصطناعي في القيام بذلك".

ونوهت المجلة إلى أن "أوخوتنيك" قادرة أيضا على العمل بشكل مستقل أو جنبًا إلى جنب مع فئات أخرى من الطائرات المقاتلة مثل مقاتلة "سو 34".

وذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن مصدرا في قطاع صناعة الطائرات في روسيا كشف في حديث خاص للصحفيين أنه يجري بحث إمكانية التحكم في عدة طائرات مسيرة حربية من كابينة قيادة طائرة "سو-57".

ويُتوقع أن تقود الطائرة الواحدة من طراز "سو-57" 2 إلى 4 طائرات مسيرة من طراز "إس-70".