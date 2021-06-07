إقبال دولي على روبوتات عسكرية روسية

بدأت دول العالم تطلب من روسيا ما تنتجه من آليات عسكرية روبوتية دون طاقم بشري.

وكشف دميتري شوغايف، رئيس الهيئة الحكومية الروسية للتعاون العسكري التقني للصحفيين، أن روسيا تلقت 6 طلبات لتوريد روبوتات عسكرية لدول أخرى منذ عام 2019.

وذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" نقلا عن رئيس هيئة التعاون العسكري التقني أن روبوت "أوران 6" هو الأول من حيث اهتمام الأجانب.

وروبوت "أوران 6" مخصص لإزالة الألغام. وقد أظهر براعته أثناء قيامه بإزالة الألغام في سوريا.

وحل روبوت "أوران 9" في المرتبة الأولى في العالم من حيث قوة النيران حسب بوابة "سينا" الصينية.

ويشبه روبوت "أوران 9" مركبة المشاة القتالية المدرعة، ويتسلح بمدفع أوتوماتيكي عيار 30 ملم ومدفع رشاش عيار 7.62 ملم وصواريخ "أتاكا" المضادة للدبابات.