الناتو يستخدم مقاتلة من الجيل الخامس لاعتراض طائرة نقل روسية

وأشار إلى أن ما حدث في 14 مايو/أيار 2021 هو أول اعتراض قامت به إحدى مقاتلات "إف-35" التابعة لسلاح الجو الإيطالي منذ انضمامها في أوائل مايو إلى طائرات الناتو التي تقوم بتسيير دوريات أمنية في سماء البلطيق.

وانطلقت مقاتلة "إف-35" من قاعدة أماري الجوية في إستونيا نحو الطائرة المتجهة إلى منطقة كالينينغراد الروسية لتتعرف على هويتها ونوعها. وعادت المقاتلة الإيطالية إلى القاعدة بعد إتمام عملية التمييز التي أظهرت أن الطائرة التي انطلقت نحوها مقاتلة"إف-35" هي طائرة نقل روسية من طراز "أن-12".

وأفادت صحيفة روسية أن مغردين سخروا من تكليف مقاتلة من الجيل الخامس تصل تكلفة تحليقها خلال ساعة واحدة إلى حوالي 24000 دولار باعتراض طائرة نقل التي لا تشكل خطرا على حلف الناتو.