روسيا تصدر أسلحتها إلى 51 دولة بقيمة تتجاوز 15 مليار دولار

قال رئيس الهيئة الفدرالية للتعاون العسكري التقني، دميتري شوغايف، اليوم الاثنين، إن روسيا قامت في عام 2020 بتصدير منتجات عسكرية إلى إحدى وخمسين دولة، مشيرا إلى أن حجم الصادرات تجاوز 15 مليار دولار.

وقال شوغايف خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "من المهم الإشارة إلى أننا تمكنا من الحفاظ على الأقاليم التي نتفاعل معها، وفي المقام الأول، الشركاء من آسيا وأفريقيا. لدينا علاقات مع أكثر من مئة دولة، وقمنا بتصدير معدات إلى إحدى وخمسين دولة".

وأضاف شوغايف: "كل شيء يسير وفقا لما هو مقرر له، وفقا للخطة الموضوعة في عام 2020، لقد قمنا بتنفيذ مؤشرات العام الماضي. حجم المبيعات تجاوز 15 مليار دولار، بنسبة 102% من المؤشر المستهدف، حقيبة الحجوزات باقية عند مستوى 50 مليار دولار".

وأشار إلى أن روسيا اليوم تمضي قدما بثقة في قضايا تجارة الأسلحة؛ والجزء الأكبر من صادرات الأسلحة متمثل في المعدات التابعة للقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي، وكذلك معدات القوات البرية والبحرية لم تبق هي الأخرى دون اهتمام.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا تتميز عن المتعاملين الآخرين في السوق العالمية للأسلحة بأنها لا تلزم البلدان بشروط سياسية خلال التعاون العسكري التقني معها.

وثمة في العالم إقبال كبير على شراء الأسلحة المضادة للطائرات المسيرة الروسية، ولكن تختلف القوة الشرائية من بلد إلى آخر. وأعربت روسيا مرارا عن استعدادها للتعامل مع الجميع.