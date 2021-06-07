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    طائرة حربية مصرية لحظة الهبوط بإحدى المطارات العسكرية

    معلومات عن القوات الجوية للدول الـ 7 المشاركة في تمرين "الإسقاط الجوي" بالسعودية

    © AFP 2021 / HO
    رصد عسكري
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    تشارك 7 دول عربية في التمرين الجوي المشترك "طويق 2"، الذي انطلق، أمس الأحد، في إحدى القواعد الجوية السعودية، ويستمر على مدى أسبوعين، ويهدف إلى تدريب القوات المشاركة على مهام الإسقاط الجوي.

    الجيش السعودي
    © AFP 2021 / ABDULLAH AL-QADRY
    الدفاع السعودية تعلن انطلاق التمرين الجوي المشترك "طويق 2"
    وإضافة إلى السعودية التي تستضيف التمرين الجوي بقاعدة الأمير سلطان الجوية، تشارك كل من من مصر والأردن والإمارات وسلطنة عمان، بوحدات من قواتها الجوية، إضافة إلى دولتي الكويت والبحرين، اللتين تشاركان بصفة مراقبين.

    وتتدرب القوات المشاركة في التمرين على عمليات الإسقاط الجوي بهدف رفع الكفاءة القتالية للقوات المشاركة فيه واختبار جاهزيتها القتالية وقدرتها على العمل المشترك.

    وأورد موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي معلومات عن إجمالي حجم القوات الجوية، التي تمتلكها الدول المشاركة في التمرين الجوي المشترك "طويق 2"، مشيرا إلى أن إجمالي ما تملكه الدول السبع من طائرات حربية يصل إلى 3 آلاف و258 طائرة.

    ما هو عدد طائرات القوات الجوية المصرية وترتيبها عالميا؟

    تحتل القوات الجوية المصرية المرتبة رقم 10 بين أضخم القوات الجوية في العالم، وتمتلك 1053 طائرة حربية بينها 250 مقاتلة وطائرة اعتراضية، و88 طائرة هجومية، و59 طائرة نقل عسكري و341 طائرة تدريب، و11 طائرة مهام خاصة، و304 مروحيات بينها 91 مروحية هجومية.

    ما حجم القوة الجوية السعودية؟

    تحتل المرتبة رقم 12 بين أضخم القوات الجوية في العالم، وتمتلك 889 طائرة حربية بينها 279 مقاتلة وطائرة اعتراضية، و81 طائرة هجومية و50 طائرة نقل عسكري و186 طائرة تدريب، و13 طائرة مهام خاصة، و35 طائرة تزود بالوقود و258 مروحية بينها 34 مروحية هجومية.

    طائرات حربية سعودية تحلق
    © AFP 2021 / KHALED AL-SAYYED
    طائرات حربية سعودية تحلق

    أعداد وأنواع الطائرات الحربية التي تمتلكها الإمارات

    تحتل المرتبة رقم 21 عالميا، وتمتلك 552 طائرة حربية بينها 100 مقاتلة وطائرة اعتراضية، و20 طائرة هجومية و41 طائرة نقل عسكري و146 طائرة تدريب، و19 طائرة مهام خاصة، و3 طائرات تزود بالوقود و223 مروحية بينها 30 مروحية هجومية.

    طيار على متن مقاتلة حربية إماراتية أثناء تحليقها في السماء
    © AFP 2021 / -
    طيار على متن مقاتلة حربية إماراتية أثناء تحليقها في السماء

    كم عدد طائرات القوات الجوية الأردنية؟

    تحتل المرتبة رقم 39 عالميا وتمتلك 261 طائرة حربية بينها 44 مقاتلة وطائرة اعتراضية و16 طائرة نقل عسكري و60 طائرة تدريب و5 طائرات مهام خاصة و136 مروحية بينها 47 مروحية هجومية.

    هل تمتلك سلطنة عمان قوات جوية كبيرة؟

    تحتل المرتبة رقم 60 بين أقوى القوات الجوية في العالم، وتمتلك 128 طائرة حربية بينها 29 مقاتلة وطائرة اعتراضية و10 طائرات هجومية و9 طائرات نقل عسكري و45 طائرة تدريب و4 طائرات مهام خاصة و31 مروحية.

    القوات الجوية البحرينية تمتلك مروحيات هجومية

    تحتل المرتبة رقم 66 عالميا وتمتلك 110 طائرة حربية بينها 17 مقاتلة وطائرة اعتراضية و3 طائرات نقل عسكري و37 طائرة تدريب و53 مروحية بينها 22 مروحية هجومية.

    مروحية عسكرية تحلق فوق إحدى الدبابات التابعة للجيش الكويتي خلال مناورة عسكرية
    © AFP 2021 / YASSER AL-ZAYYAT
    مروحية عسكرية تحلق فوق إحدى الدبابات التابعة للجيش الكويتي خلال مناورة عسكرية

    الكويت بين أقوى 70 قوة جوية في العالم

    تحتل القوات الجوية الكويتية المرتبة رقم 70 عالميا، وتمتلك 87 طائرة حربية بينها 27 مقاتلة وطائرة اعتراضية وطائرتا نقل عسكري و13 طائرة تدريب و3 طائرات تزود بالوقود و42 مروحية بينها 16 مروحية هجومية.

    إنفوجرافيك 10 معلومات عن القوات الجوية المصرية
    إنفوجرافيك 10 معلومات عن القوات الجوية المصرية

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