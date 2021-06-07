أسطول بحر الشمال الروسي يبدأ تدريبات واسعة النطاق في بحر بارنتس

أعلن أسطول الشمال الروسي، اليوم الاثنين، أنه سيبدأ تدريبات على حماية حدود القطب الشمالي بمشاركة أكثر من 20 سفينة وغواصة، في بحر بارنتس.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي للأسطول: "سيشارك العسكريون من التشكيلات الساحلية وأكثر من 20 سفينة حربية وغواصة ونحو 10 طائرات ومروحية في مراحل مختلفة من التدريبات التي ستجرى لعدة أيام تحت التوجيه العام لنائب قائد الأسطول الشمالي، نائب الأميرال أوليغ غولوبيف".

وأشير في البيان، إلى أنه خلال التدريب، ستعمل المجموعات التكتيكية على اتخاذ إجراءات مشتركة والتفاعل مع الطيران، والحراسة والدفاع عن مفرزة السفن الحربية من الغواصات المعادية ووسائل التدمير الجوي المختلفة، وكذلك مواجهة مجموعات السفن "المعادية".

وأضاف البيان، بأن "المرحلة الرئيسية والأخيرة من التدريبات ستكون إطلاق النار الحي من قبل قوات أطقم مجموعات السفن المختلفة".