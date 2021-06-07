ما حجم القوة العسكرية للدول المشاركة في مناورات "الأسد الأفريقي"؟

تقود الولايات المتحدة الأمريكية مناورات عسكرية ضخمة في المغرب، بمشاركة نحو 8 آلاف جندي من 9 دول إضافة إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، تعد الأضخم في القارة الأفريقية.

ويقول بيان القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا "أفريكوم"، إن هدف تلك المناورات هو تقوية علاقات التعاون العسكري بين الدول المشاركة فيها، وتبادل الخبرات العسكرية.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" في بيان على موقعها الرسمي إن مناورات "الأسد الأفريقي 2021"، التي تنطلق اليوم الاثنين، تستمر حتى الـ 18 من يونيو/ حزيران الجاري، مشيرة إلى أنها تشمل مهام عسكرية في البر والبحر والجو.

وتعتمد تلك المناورات التي تجرى في المغرب، على تقنيات "النطاقات المتعددة"، التي تتدرب عليها الجيوش الكبرى لخوض حروب المستقبل بوسائل تكنولوجيا عسكرية تمكنها من مشاركة بيانات جميع المعارك في وقت واحد.

ما هي الدول المشاركة في مناورات "الأسد الأفريقي 21"؟

تشارك في مناورات "الأسد الأفريقي 2021" 9 دول إضافة إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وهذه الدول هي الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب وكندا وبريطانيا وهولندا وإيطاليا والبرازيل، إضافة إلى السنغال وتونس، بحسب بيان القوات المسلحة المغربية على "فيسبوك".

ما حجم القوة العسكرية المشاركة في مناورات "الأسد الأفريقي 2021"؟

يقول بيان القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا "أفريكوم" إن عدد الجنود المشاركين في تلك المناورات هو 7 آلاف و800 جندي.

أما حجم القوة العسكرية التي تملكها جيوش الدول المشاركة في هذه المناورات باستثناء حلف "الناتو" والسنغال، فتشمل 16 ألف و470 طائرة حربية، و10 آلاف و151 دبابة، و59 ألفا و912 مدرعة.

وتمتلك 2322 مدفعا ذاتي الحركة و4 آلاف و37 مدفعا ميداني و1650 راجمة صواريخ، و1237 قطعة بحرية تشمل سفن وغواصات وحاملات طائرات.