أوروبا تشهد مناورات عسكرية استفزازية

رأت السفارة الروسية في الولايات المتحدة الأمريكية أن مناورات "تحدي آركتيك"Arctic Challenge العسكرية لا تساعد على تعزيز الثقة في أوروبا.

وليس هذا فقط، بل اعتبرتها السفارة الروسية عملا استفزازيا يتحدى الطموح إلى تعزيز السلام الدائم في منطقة القطب الشمالي.

وجاء في بيان صادر عن السفارة الروسية نُشر على موقع "تويتر" إن مناورات "تحدي آركتيك" بمشاركة وحدات من القوات الجوية الأمريكية، استفزازية... تتنافى مع كلام واشنطن حول ضرورة تحقيق التنمية المستدامة والسلمية لمنطقة آركتيك.

❗️ Маневры #ArcticChallenge с участием @HQUSAFEAFAF провокационны. Не способствуют укреплению доверия в Европе. Расходятся с заявлениями Вашингтона о безальтернативности задачи обеспечения устойчивого и мирного развития #АрктическогоРегиона. — Пос-во России🇷🇺 в США (@RussiaInUSA) June 8, 2021

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ومناورات "آركتبك تشيلينج" تجريها القوات الجوية الفنلندية والسويدية والنرويجية كل عامين. وتشارك فيها في هذا العام طائرات تابعة لسلاح الجو الأمريكي ومجموعة من مشاة البحرية الأمريكية.

وقد لفت سيرغي شويغو، وزير دفاع روسيا، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تكثف وجودها العسكري في آركتيك وهو ما يساهم في شحن الأجواء في منطقة تتنافس دول العالم الرئيسية على الوصول إلى ثرواتها الطبيعية ومواصلاتها.

ومن جانبها نوهت وزارة الخارجية الروسية إلى أن روسيا تدعو إلى إبقاء الآركتيك منطقة للتعاون السلمي.