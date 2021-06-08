الدفاع الروسية: أكثر من 50 سفينة ستكون قادرة على التمركز في قاعدة "كاسبيسك"

أفاد رئيس قسم بناء المرافق البحرية في مديرية بناء المرافق الخاصة التابعة لوزارة الدفاع الروسية، ألكسندر أوفشارينكو، اليوم الثلاثاء، بأنه سيكون بمقدور أكثر من 50 سفينة حربية وسفينة دعم التمركز في "كاسبيسك" بعد اكتمال البناء.