طيار بولندي يطلق النار على زميله خلال تدريب جوي

أطلق طيار مقاتلة من طراز "ميغ 29" تابعة للقوات الجوية البولندية النار عن طريق الخطأ على طائرة أخرى من نفس الطراز كانت تحلق معه ضمن إحدى التدريبات الجوية.

ووفقا للبيانات الأولية، تعرضت المقاتلة لأضرار بالغة لدرجة خروجها من الخدمة، لكن لحسن الحظ تمكن قائدها من النجاة والهبوط بنجاح. بحسب موقع "زفيزدا".

ويعتقد الخبراء العسكريون أن الحادث وقع بسبب عدم الامتثال لإجراءات السلامة، وترك مسافة آمنة، وبهذا يمكن للطيار أن يطلق النار دون رؤية زميله.

من جانبها قامت وزارة الدفاع البولندية، بتشكيل لجنة خاصة للتحقيق ومعرفة ملابسات الحادث.

في عام 2016 ، أطلقت طائرة عسكرية نرويجية من طراز "إف-16" النار عن طريق الخطأ، خلال تدريب، على برج مراقبة كان به ضباط ولكن لم يصب أحد منهم.