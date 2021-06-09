قاذفة مستقبلية روسية تتزود بما يحميها من جميع أنواع الأسلحة المضادة

وصرح مصدر في قطاع الصناعات العسكرية أن قاذفة القنابل المستقبلية ستحصل على نظام دفاعي متطور جديد تماما يحميها من وسائط الدفاع الجوي للعدو.

وذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا"، نقلا عن المصدر أن روسيا تصنع وسيلة جديدة لحماية الطائرة المستقبلية من جميع أنواع الأسلحة.

وستتسلح القاذفة المستقبلية بأسلحة بعيدة المدى، ولذلك يمكنها أن تتجنب دخول مجال عمل مضادات الطيران للعدو لمهاجمة أهداف معينة.

وتفيد المعلومات المتوفرة عن الطائرة الروسية الجديدة المنتظرة أنها لن تستخدم سرعة تفوق سرعة الصوت، وتستطيع أن تطير إلى مسافة بعيدة جدا. وستتم مكننتها وأتمتتها إلى أقصى حد وهو ما سيمكّنها من تسيير نفسها أوتوماتيكيًا دون طيار في المستقبل.

وبدأت روسيا العمل في مشروع قاذفة القنابل المستقبلية في عام 2009. ويجب أن ترى الطائرة الجديدة النور في عام 2027.