كم تدوم الحرب بين روسيا وأوكرانيا لو نشبت

قال نيكولاي أزاروف، رئيس وزراء أوكرانيا سابقا، على شبكة تلفزيون "نيوز وان" إن نظام الحكم الحالي في أوكرانيا يستغل "العدوان الروسي" الافتراضي للتنصل من مسؤولية المشكلات الاقتصادية التي تواجه أوكرانيا.

أما بالنسبة للحرب الافتراضية بين روسيا وأوكرانيا فلا يمكن أن تدوم أكثر من أسبوع لو نشبت إذ تستطيع القوات المسلحة الروسية أن تنهيها في أيام قليلة، وفق ما أشار إليه أزاروف.

من جانبه قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على شبكة التلفزيون الروسي في 9 يونيو/ حزيران 2021 إنه لا يعتبر الأحاديث حول إمكانية انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) وهو حلف معاد لروسيا، كلاما فارغا.

وأشار إلى أن انتساب أوكرانيا إلى عضوية الناتو ستكون له تبعات خطيرة لو تحقق إذ أن صواريخ الناتو تستطيع أن تصل إلى وسط روسيا والعاصمة موسكو في غضون 7 - 10 دقائق في حال انطلقت من أراضي أوكرانيا.