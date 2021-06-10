مروحية هجومية روسية جديدة تحصل على نظام أسلحة جديد

قام نائب وزير دفاع روسيا، أليكسي كريفوروتشكو، بزيارة عمل إلى مقاطعة نيجني نوفغورود في وسط شطر روسيا الأوروبي حيث زار منشأة تجريب المعدات العسكرية الجديدة.

وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأن زيارة نائب وزير الدفاع هدفت إلى التأكد من تلبية صناعة الدفاع لطلب القوات المسلحة للأسلحة الجديدة.

وعرض ممثلو الصناعة الدفاعية على نائب وزير الدفاع أثناء وجوده في منشأة التجارب نماذج من المعدات العسكرية الجديدة منها مروحية "كا-52إم" وهي مزودة بنظام أسلحة جديد.

ومروحية "كا-52إم" هي نسخة جديدة مطوَّرة من مروحية "كا-52" الهجومية. وكان نائب وزير الدفاع قد صرح في عام 2019 أن مروحية "كا-52إم" يجب أن ترى النور قبل عام 2022. وكشف أن وزارة الدفاع تعتزم التعاقد على شراء 114 مروحية من طراز "كا-52إم".