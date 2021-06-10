"سوخوي 34" تكتسب القدرة على ضرب مقاتلات العدو بالصواريخ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن مناورات عسكرية جوية في مقاطعة أستراخان في جنوب شطر روسيا الأوروبي. وقالت إن الطائرات المشاركة في المناورات، ومنها المقاتلات القاذفة "سو-34"، تتدرب على تدمير أهداف تمثل الصواريخ وكذلك المقاتلات، بواسطة صواريخ قريبة المدى.

وأشارت إلى أن المقاتلات القاذفة "سو-34" تطلق لأول مرة صواريخ جو- جو .

ولفتت مجلة "ذي ناشيونال إنترست" وهي مجلة عسكرية متخصصة، إلى أن هذا يعني أن طائرة "سو-34" اكتسبت القدرة على استخدام نوع جديد من الأسلحة.

وتوجد لطائرة "سو-34" 12 نقطة تعليق تحت الجناح لحمل الصواريخ المضادة للسفن وصواريخ جو-أرض والصواريخ الجوالة (كروز). والآن تضاف إليها صواريخ جو- جو وهو ما يوسع إمكانيات الطائرة أثناء القتال.

وأضافت المجلة أن طائرات "سو-34" استخدمت لتوجيه ضربات لمواقع الإرهابيين في سوريا.