قناص في الجيش الأمريكي يفضل رشاش كلاشنيكوف على بندقية إم 4

أكد قناص أمريكي تفوّق بندقية "أ كا-74" (رشاش كلاشنيكوف-74) على بندقية "إم 4" التي هي السلاح الأساسي للقوات الخاصة الأمريكية.

وقال براندون تايلر، وهو قناص في القوات الخاصة الأمريكية، عن المزايا التفوقية للبندقية التي اخترعها الروسي ميخائيل كلاشنيكوف، إنها تواصل إطلاق النار حتى بعد أن تتلقى جرعة من الماء المالح والرمل.

وأشار إلى أن "أ كا-74" تقاوم أي محاولة لتعطيلها في حين تتعطل "إم 4" كلما تسرب إليها الرمل. واستطرد قائلا:

لا تفوز "أ كا-74" في سباقات القناصين، ولكنني أمنح ثقتي لها كسلاح لعملية قتالية مداها 200 متر أو ما يقل.

وأضاف أنه كان سيختار رشاش كلاشنيكوف لو وضع أمام خيارين: إما "إم 4" أو "أ كا-74".