أضخم الأساطيل… القوة رقم 6 تنفذ أول مهمة عسكرية في المحيط الأطلسي

أعلن الجيش الإيراني وصول أول مجموعة بحرية إلى مياه المحيط الأطلسي، مشيرا إلى أنها المرة الأولى التي تصل فيها السفن الحربية الإيرانية إلى هذه المنطقة.

ذكرت ذلك وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن الأدميرال حبيب الله سياري، مساعد القائد العام في الجيش الإيراني للشؤون التنسيقية، أعلن دخول أول مجموعة بحرية إيرانية إلى مياه المحيط الأطلسي.

اول مجموعة بحرية ايرانية تدخل مياه المحيط الاطلسي https://t.co/przu1gf3sG pic.twitter.com/skuZPHBykN — وكالة أنباء فارس (@arabicfarsnews) June 10, 2021

وقال مساعد القائد العام للجيش الإيراني إن هذه هي المرة الأولى التي تصل فيها السفن إلى المحيط الأطلسي، مشيرا إلى أنها لم تتوقف في أي ميناء خلال تلك الرحلة.

وتمتلك إيران أسطولا بحريا ضخما يضم مئات السفن الحربية، التي تجعله بين أضخم 6 أساطيل حربية في العالم، بينما يحتل جيشها المرتبة رقم 14 بين أقوى 140 جيشا في العالم.

زورق سريع تابع للأسطول الحربي الإيراني © AFP 2021 / -

سفينة دعم تابعة للأسطول الحربي الإيراني أثناء مشاركتها في مهمة عسكرية © AFP 2021 / ASHRAF SHAZLY 1 / 2 © AFP 2021 / - زورق سريع تابع للأسطول الحربي الإيراني

وتشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي إلى أن عدد القطع البحرية للأسطول الإيراني يصل إلى 398 قطعة بحرية بينها 6 فرقاطات و3 كورفيتات و29 غواصة، و20 سفينة دورية، إضافة إلى قطع بحرية أخرى.