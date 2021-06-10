سمكة تجسس وخنافس... 4 تقنيات مستقبلية في خدمة الجيوش... فيديو

يشهد قطاع الصناعات الحربية تطورا ملحوظا ومتسارعا في أشكال الأسلحة واستخداماتها، في الوقت الذي يستخدم في هذه الصناعة أحدث ما توصل إليه العلم.

بات استخدام تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز لاختبار هذه الأسلحة قبل استخدامها أمرا واقعا، هذه 4 تقنيات مستقبلية قادمة للخدمة في الجيوش، بحسب ما نقل موقع "آر بي كا" الروسي:

1- سمكة تجسس

تقوم البحرية الأمريكية بتطوير روبوت على شكل سمكة، سيكون قادرا على الوصول إلى سرعات تصل إلى 74 كم / ساعة. يحاكي الروبوت في سباحته سباحة سمك التونة عن طريق تحريك ذيله. تتحرك سمكة التجسس بهدوء، على عكس نظيراتها، ليس لديها مروحة. يمكن لسمك التونة "الذكية" السباحة في مياه العدو وإجراء الاستطلاع وجمع المعلومات ونقل الحمولات وتفتيش بدن السفينة والعثور على الألغام.

يتكون غلاف "سمكة التجسس" من مادة بوليمر ناعمة تحمي بشكل موثوق الإلكترونيات من تأثيرات الماء ولا تعطي صدى عاكسًا عند المسح باستخدام الأجهزة المائية الصوتية.

2- خنافس سايبورغ

في عام 2006 ، طورت DARPA (وكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية الأمريكية المتقدمة) مشروعا لزرع رقائق في الحشرات لإرسالها عن بُعد في "مهمة" باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي (GPS).

كجزء من المشروع، قام الباحثون بزرع ميكروب داخل الخنافس في مرحلة العذراء. عندما نمت الحشرات إلى البالغين ، تتشابك الميكروبات مع أجسامها. كان من المفترض أن يقوم العلماء بعد ذلك بتنشيط الرقائق للتحكم في أجنحة الحشرة وتحديد مسار الرحلة عن طريق تطبيق نبضات كهربائية 5 فولت. أراد الجيش أيضًا زرع الميكروفونات والمتفجرات والسموم في الحيوانات. ومع ذلك ، فإن الحشرات البالغة لم تنجو.

في الوقت الحالي لا توجد معلومات في أي مرحلة يكون مشروع DAPRA.

3- طائرة من دون طيار مضادة للرصاص

تستخدم قوات الجيش البريطاني في مالي طائرات صغيرة بدون طيار مصغرة مضادة للرصاص. يمكن تجهيزها بأجهزة إضافية مختلفة: من كاميرات الفيديو إلى رؤوس حربية صغيرة شديدة الانفجار أو خارقة للدروع. يمكنهم أيضا إجراء استطلاع للتضاريس، وتحديد موقع قوات العدو، وتشويش أنظمة اتصالات العدو، والإشارة إلى أهداف استراتيجية باستخدام الليزر. يمكن إعادة استخدام الأجهزة. يتم التحكم في الطائرات بدون طيار عن بعد عبر جهاز لوحي.

4- بندقية ذكية

في عام 2014 ، قدم المطورون الألمان Animatrix iP1 ، وهو مسدس ذكي يعمل فقط عند تشغيله من قبل مالكه.

يتكون النظام من المسدس نفسه وساعة يتم التحكم فيها عن طريق الراديو، وهي المسؤولة عن الوصول إلى السلاح واستخدامه.

لن يطلق المسدس النيران إلا إذا كان في متناولك هذه الساعة. يمكنك تنشيطه عن طريق إدخال رقم التعريف الشخصي الخاص بك. بمجرد أن يفقد المسدس الاتصال بالساعة، سيتم إيقاف تشغيله تلقائيًا. تعرض الساعة معلومات مهمة مثل عدد الرصاص الذي تم إطلاقه.