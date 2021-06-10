تسجيل
11:40 GMT10 يونيو/ حزيران 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    رجل آلي Eagle Prime من شركة MegaBots في كاليفورنيا، الولايات المتحدة 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2017

    سمكة تجسس وخنافس... 4 تقنيات مستقبلية في خدمة الجيوش... فيديو

    © REUTERS / Courtesy Michael Mauldin/MegaBots Inc.
    رصد عسكري
    انسخ الرابط
    0 01
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/102689/44/1026894484_0:94:3000:1781_1200x675_80_0_0_f48334354351aa85f5f1c3a4d3024501.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/military/202106101049210503-%D8%B3%D9%85%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%B3%D8%B3-%D9%88%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B34-%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%88%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88/

    يشهد قطاع الصناعات الحربية تطورا ملحوظا ومتسارعا في أشكال الأسلحة واستخداماتها، في الوقت الذي يستخدم في هذه الصناعة أحدث ما توصل إليه العلم.

    بات استخدام تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز لاختبار هذه الأسلحة قبل استخدامها أمرا واقعا، هذه 4 تقنيات مستقبلية قادمة للخدمة في الجيوش، بحسب ما نقل موقع "آر بي كا" الروسي:

    1- سمكة تجسس

    تقوم البحرية الأمريكية بتطوير روبوت على شكل سمكة، سيكون قادرا على الوصول إلى سرعات تصل إلى 74 كم / ساعة. يحاكي الروبوت في سباحته سباحة سمك التونة عن طريق تحريك ذيله. تتحرك سمكة التجسس بهدوء، على عكس نظيراتها، ليس لديها مروحة. يمكن لسمك التونة "الذكية" السباحة في مياه العدو وإجراء الاستطلاع وجمع المعلومات ونقل الحمولات وتفتيش بدن السفينة والعثور على الألغام.

    يتكون غلاف "سمكة التجسس" من مادة بوليمر ناعمة تحمي بشكل موثوق الإلكترونيات من تأثيرات الماء ولا تعطي صدى عاكسًا عند المسح باستخدام الأجهزة المائية الصوتية.

    2- خنافس سايبورغ

    في عام 2006 ، طورت DARPA (وكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية الأمريكية المتقدمة) مشروعا لزرع رقائق في الحشرات لإرسالها عن بُعد في "مهمة" باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي (GPS).

    كجزء من المشروع، قام الباحثون بزرع ميكروب داخل الخنافس في مرحلة العذراء. عندما نمت الحشرات إلى البالغين ، تتشابك الميكروبات مع أجسامها. كان من المفترض أن يقوم العلماء بعد ذلك بتنشيط الرقائق للتحكم في أجنحة الحشرة وتحديد مسار الرحلة عن طريق تطبيق نبضات كهربائية 5 فولت. أراد الجيش أيضًا زرع الميكروفونات والمتفجرات والسموم في الحيوانات. ومع ذلك ، فإن الحشرات البالغة لم تنجو.

    في الوقت الحالي لا توجد معلومات في أي مرحلة يكون مشروع DAPRA.

    3- طائرة من دون طيار مضادة للرصاص

    تستخدم قوات الجيش البريطاني في مالي طائرات صغيرة بدون طيار مصغرة مضادة للرصاص. يمكن تجهيزها بأجهزة إضافية مختلفة: من كاميرات الفيديو إلى رؤوس حربية صغيرة شديدة الانفجار أو خارقة للدروع. يمكنهم أيضا إجراء استطلاع للتضاريس، وتحديد موقع قوات العدو، وتشويش أنظمة اتصالات العدو، والإشارة إلى أهداف استراتيجية باستخدام الليزر. يمكن إعادة استخدام الأجهزة. يتم التحكم في الطائرات بدون طيار عن بعد عبر جهاز لوحي.

    4- بندقية ذكية

    في عام 2014 ، قدم المطورون الألمان Animatrix iP1 ، وهو مسدس ذكي يعمل فقط عند تشغيله من قبل مالكه.

    يتكون النظام من المسدس نفسه وساعة يتم التحكم فيها عن طريق الراديو، وهي المسؤولة عن الوصول إلى السلاح واستخدامه.

    لن يطلق المسدس النيران إلا إذا كان في متناولك هذه الساعة. يمكنك تنشيطه عن طريق إدخال رقم التعريف الشخصي الخاص بك. بمجرد أن يفقد المسدس الاتصال بالساعة، سيتم إيقاف تشغيله تلقائيًا. تعرض الساعة معلومات مهمة مثل عدد الرصاص الذي تم إطلاقه.

    انظر أيضا:

    المغرب متفوق عربيا في حيازة هذا السلاح المتطور (فيديو)
    إيران تكشف عن سلاحين متطورين مخصصين للحروب الجوية
    الكلمات الدلالية:
    سلاح, الجيش
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الملعب الوطني (بوخارست)، رومانيا
    ما هي أكبر وأقدم وأغلى ملاعب "يورو 2020"
    الجيش الألماني في أفغانستان
    الجيش الألماني يترك خلفه الكثير من البيرة في أفغانستان
    عدد طائرات القوة الجوية الإثيوبية
    كم عدد طائرات القوة الجوية الإثيوبية وما ترتيبها عالميا؟
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك