بعد مناورات المحيط الهادئ... ما هو عدد سفن الأسطول الروسي وترتيبه عالميا؟

تشارك عشرات السفن والطائرات الحربية، التابعة للأسطول الروسي، في مناورات حربية ضخمة، في الجزء الأوسط من المحيط الهادئ، لاختبار جاهزيتها القتالية وقدرتها على مواجهة العدو البحري في تلك المنطقة.

ما هو ترتيب الأسطول الروسي عالميا؟

وتوصف مناورات الأسطول الروسي بالمحيط الهادئ بأنها الأكبر في تلك المنطقة منذ أيام الاتحاد السوفييتي، بينما يؤكد بيان وزارة الدفاع الروسية أنها تأتي وفقا لخطة تدريب أسطول المحيط الهادئ في 2021.

يمتلك الأسطول الروسي 603 قطع بحرية، ويصنف في المرتبة الثانية بين أقوى الأساطيل الحربية في العالم، بعد الأسطول الصيني، الذي يمتلك 777 قطعة بحرية، بحسب موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.

ويتفوق الأسطول الروسي على الأسطول الكوري الشمالي، الذي يأتي في المرتبة الثالثة عالميا، من حيث عدد الوحدات البحرية التابعة له، بينما يأتي الأسطول الأمريكي، في المرتبة الرابعة بـ 490 قطعة بحرية.

© Sputnik قذيفة روسية ذكية تستطيع تفجير سفن العدو بضربة واحدة

هل تمتلك روسيا حاملة طائرات؟

وتضم القوة البحرية للأسطول الحربي الروسي حاملة طائرات واحدة تجعلها من أول ثلاث دول تمتلك هذا النوع من السفن العملاقة.

كما تمتلك 15 مدمرة تجعلها في المرتبة الرابعة عالميا، و11 فرقاطة، تجعلها في المرتبة رقم 7 عالميا.

وتمتلك البحرية الروسية المرتبة الأولى بين الدول التي تمتلك القطع البحرية "كوفيت" بـ 85 قطعة.

ما هو أخطر سلاح في البحرية الروسية؟

أما قوة الغواصات الحربية التابعة للأسطول الروسي، فتعد من بين أضخم 4 قوات غواصات في العالم وتمتلك 64 غواصة.

وتشمل قوة الغواصات النووية غواصات ديزل كهربائية، وغواصات نووية يمكن لواحدة منها أن تحرق الولايات المتحدة الأمريكية بما تحمله من صواريخ نووية عابرة للقارات.

كما تمتلك القوات البحرية الروسية 55 سفينة دورية و48 كاسحة ألغام بحرية، وهو ما يجعلها القوة رقم واحد في العالم في مجال مكافحة الألغام البحرية.