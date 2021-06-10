التدريب على استخدام قدرات الدبابات الروسية في الغوص... فيديو

يتدرب طلاب معهد "كازان" لقيادة الدبابات، في السنة الثالثة من الدراسة، على قيادة دبابة من طراز"تي-72 بي 3" بحال غوصها بالكامل في المياه.

ويظهر في الفيديو كيف تتدرب طواقم دبابات "تي-72 بي 3" على اجتياز الحواجز المائية، وكيف يختبر العسكريون قدرات هذه الدبابات على الغوص تحت الماء.

بالإضافة إلى ذلك يتدرب الطلاب على طرق استخدام إعداد الأقنعة الواقية من الغازات، وكذلك طرق قيادة الدبابات داخل المنخفضات المائية الوعرة وطرق الإنقاذ والإخلاء في حالات الطوارئ.

ويؤكد المدربون على أهمية استخدام البوصلات في حال غوص الدبابات بالكامل، لمعرفة وتحديد الوجهات.

ومن أهم قواعد غوص الدبابات إغلاق محكم لجميع الفتحات والمحرك، بالإضافة إلى وضع سدادة مطاطية على فوهة المدفع.

وتجدر الإشارة إلى أن دبابة "تي-72 بي 3" الروسية هي نموذج معدل عن دبابة "تي-72"، ويبلغ وزن هذه الآلية 46 طنا، وطولها 6 أمتار و80 سنتيمترا، ومزودة بمحركات بعزم 840 حصانا، تمكنها من السير بسرعة 60 كلم/ساعة على الطرق المعبدة، وبسرعة 35-40 كلم/ساعة على الطرق الوعرة.

ويمكن لهذه الدبابات الغوص تحت الماء، فضلا عن أنها مزودة بمدفع من عيار 125 ملم، ورشاش من عيار 12.7 ملم، ورشاش من عيار 7.62 ملم.