كيف تتثبت روسيا من سلامة السلاح النووي

وأنشأت روسيا مركز التجارب النووية في جزر تقع في المحيط المتجمد الشمالي في بداية خمسينات القرن الـ20 لإجراء التجارب على سلاحها النووي الجديد الذي اضطر اتحاد الجمهوريات السوفيتية إلى إحرازه ردا على امتلاك الولايات المتحدة الأمريكية التي صارت تهدد الاتحاد السوفيتي للسلاح النووي. وشهد المركز 132 تجربة نووية منذ عام 1954 حتى مطلع التسعينات عندما أوقفت روسيا التجارب النووية. وفي عام 1996 بادرت روسيا إلى الانضمام إلى اتفاقية الحظر الشامل للتجارب النووية.

وكشف الجنرال إيغور كوليسنيكوف، مسؤول وزارة الدفاع الروسية، في حديثه على شبكة تلفزيون القوات المسلحة أن وزارة الدفاع تواصل تجاربها في هذه المنشأة دون تفجير أي عبوة نووية، فهذه تجارب غير نووية.

ومع أنها ليست نووية إلا أن التجارب تهدف إلى تأكيد سلامة وصلاحية الذخائر النووية المتوفرة حاليًا كما أشار إلى ذلك مسؤول وزارة الدفاع الروسية.