البحرية الروسية تبرز سلاحا استراتيجيا للجمهور

في معرض "آرْمِيا 2021" وهو معرض أسلحة الجيش الروسي، يتم لأول مرة عرض غواصة من فئة "بوري".

وستظهر الغواصة في معرض "آرميا" المقام في شبه جزيرة كامتشاتكا في شرق شطر روسيا الآسيوي.

وصرح مسؤول إعلامي في البحرية الروسية أنه لأول مرة في تاريخ معارض "آرميا" سيتم عرض غواصة استراتيجية من نوع "بوري" في إطار العرض الثابت.

وتنطلق فعاليات معرض "آرميا 2021" في الشرق الروسي في 22 أغسطس/ آب وتستمر حتى 28 أغسطس. فستكون الغواصة موجودة في خليج أفاتشينسكايا.

بدأت روسيا تبني الغواصات من فئة "بوري" في الفترة الأخيرة. وقد تعاقدت البحرية الروسية على شراء 10 غواصات من هذا النوع. ومن المحتمل أن تنتج روسيا مزيدا من غواصات "بوري" بعد أن تنتهي من إنشاء الغواصات العشر المتعاقد عليها.

تعتبر غواصات "بوري" التي تعمل بالطاقة النووية بمثابة السلاح الاستراتيجي إذ أنها تتسلح بصواريخ "بولافا". وصاروخ "بولافا" صاروخ جديد قادر على حمل رؤوس نووية.